Враги продолжают сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области.

За прошедшие сутки украинские военные успешно отразили атаки и наступление врага на нескольких направлениях.

Об этом речь идет в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей", - говорится в сообщении.

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Так, за прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам.

В частности, пострадали населенные пункты Полтавка, Пришиб, Победа, Крещеновка, Осокоровка и Белогорье.

Отмечается, что с началом сумерек противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, однако Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцевое, Авдеевка, Марьинка и Времьевка.

"В частности, подтверждено уничтожение живой силы противника на Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, одна из которых была заполнена телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где развернут крематорий", - рассказали в Генштабе.

В то же время, на Слобожанском направлении ситуация значительных изменений не претерпела - подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины.

На Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Запорожском и Новопавловском направлениях враг обстреливал населенные пункты и территории вблизи них.

Также на Южнобугском направлении Силы обороны успешно отразили наступление противника в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

Напомним, захватчики ворвались в Украину рано утром 24 февраля и атаковали и военные, и гражданские объекты. Украинская армия дает захватчикам достойный отпор. На нашей земле уже ликвидировали около 48 700 оккупантов.

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