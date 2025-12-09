Продюсер считает, что их вины в этом нет.

Украинский музыкальный продюсер Ирина Горовая призналась, что наблюдает за попытками ее бывшего мужа Потапа и его жены Насти Каменских построить карьеру на латиноамериканском рынке.

В интервью Экономической правде эксперт заявила, что пытается отслеживать успехи и падения всех украинских артистов, которые хотят зайти на иностранный рынок. По ее мнению, проблема в том, что сейчас там украинцев никто не ждет:

"Ну, время покажет. Они уже давно пытаются, но это же даже зависит не от них. Это... Нас не ждут там. Не ждут. Более того, мне кажется, что пока мы не найдем что-то такое, что будет интересно миру, просто быть а-ля американцами, а-ля британцами и не иметь ничего украинского, не получится".

Горовая напомнила, что каждый музыкальный рынок сохранил свои уникальные черты, которые помогают другим сразу узнавать его, поэтому украинцы также должны найти и использовать это. Продюсер заверила, что уже есть желающие работать в этом направлении.

"А когда все пытаются быть а-ля американцами или а-ля британцами - это ложный путь. Надо что-то такое, что будет интересно продюсерам, лейблам, стриминговым платформам с нашими артистами", - добавила она.

Напомним, Настя Каменских переориентировалась на испаноязычную аудиторию и рынок США, а Потап взял себе новый псевдоним Slavic Balagan.

