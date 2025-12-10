Постпред США в НАТО отметил, что только переговоры смогут привести к завершению войны в Украине.

То, что говорит как президент Украины Владимир Зеленский, так и кремлевский диктатор Владимир Путин, часто не полностью отражает то, что происходит на переговорах, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает Telegram-канал Donald Trump на русском.

Журналистка отметила, что как можно достичь мира в Украине, когда глава Кремля утверждает, что Россия не будет подписывать соглашение и намерена захватить еще больше украинских земель, тогда как президент Украины Владимир Зеленский говорит, что его страна не собирается отдавать врагу ни один клочок своей земли.

На это Уитакер отметил, что Зеленский участвует в обсуждении возможных вариантов, включая гарантии безопасности со стороны США и союзников по НАТО. Он добавил, что у президента Украины есть внутренняя аудитория, к которой он должен обращаться, а также европейская, которая сейчас финансирует большую часть обороны Украины.

"Но то, что говорит один лидер - будь то президент Зеленский или Владимир Путин - часто не полностью отражает то, что происходит в комнате", - сказал Уитакер.

Поэтому, постпред США в НАТО отметил, что пока что обсуждения продолжаются и до тех пор, пока не будет сообщено, что они закончились и были или же продуктивными или нет, есть момент ожидания.

Витакер отметил, что уверен в президенте США как в миротворце, который сможет этого достичь путем привлечения обеих сторон к процессу, чтобы подписать соглашение и положить конец убийствам.

Последние заявления Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова главы Белого дома, что Зеленский во время первой встречи с Путиным сказал о желании вернуть Крым и о членстве Украины в НАТО.

В частности, Зеленский отметил, что Украина действительно хочет в НАТО. По его мнению, это справедливо. В то же время, президент Украины признал, что ни США, ни еще несколько стран не видят пока что нашу страну в Альянсе. Что касается Крыма, Зеленский не отрицает, что, возможно, и говорил об этом. Однако сейчас он понимает, что у Украины нет сил для возвращения полуострова.

Также мы писали, что Зеленский поделился, что Украина поддерживает диалог с США, чтобы найти пути прекращения войны, но с Россией переговоров нет. По мнению Зеленского, удары по энергетике, из-за которых украинцы вынуждены сидеть без света, не свидетельствуют о том, что Россия заинтересована в мирном процессе.

