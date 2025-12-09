Дарья запомнилась зрителям в сериале "Спіймати Кайдаша".

Украинская актриса Дарья Федина, которая получила известность благодаря роли Мелашки в сериале "Спіймати Кайдаша", решила закончить актерскую карьеру.

В интервью Алине Доротюк стало известно, что 24-летняя артистка уволилась из Национального драматического театра имени Марии Заньковецкой. На вопрос, рассматривает ли она сейчас другие театры, девушка ответила, что вообще хочет отдохнуть от этой профессии:

"Нет-нет-нет, мне надо немножко отдохнуть. Сейчас я не беру проектов. Я должна еще закончить один в театре Заньковецкой, но потом - все. Я хочу немножко поискать себя в другой сфере, в которой мне будет комфортнее, в которой буду чувствовать, что приношу больше пользы".

Федина признала, что не хочет называть это масштабными словами "оставить профессию", хотя и понимает, что, наверное, так и делает. Сейчас у нее в приоритете деятельность, которая позволит быть полезной для Сил обороны Украины. Девушка спросила, каким актерством она будет заниматься, если страна окажется под российской оккупацией.

В то же время актриса добавила, что ее новая деятельность не обязательно должна предусматривать непосредственную мобилизацию в ряды украинской армии:

"Потому что люди сразу думают, что когда ты уходишь с какой-то работы, то уже штурмуешь какую-то посадку в Донецкой области. Это так смешно. Есть очень много разной работы, она не обязательно в армии. А даже в армии есть профессии, которые не означают, что ты будешь сидеть в окопе".

