Некоторые считают, что 26-й четверостишие текста Нострадамуса касается именно событий, которые могут произойти в 2026 году.

Французский экстрасенс Нострадамус сделал несколько жутких прогнозов относительно событий, которые могут произойти в 2026 году. Некоторые из них связывают с российско-украинской войной.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Существует много интерпретаций его трудов в книге "Пророчества", которая была опубликована в 1555 году. Утверждается, что на будущий год Нострадамус предсказывал несколько войн и новый мировой порядок. Об основных предсказаниях пишет ресурс Wion.

"Появится рой пчел..."

Некоторые считают, что 26-е четверостишие текста Нострадамуса касается именно событий, которые могут произойти в 2026 году. Один из его основных прогнозов звучит так: "Появится большой рой пчел... ночью засада...". Но вряд ли это можно трактовать как захват мира насекомыми.

При чем здесь Трамп и Путин?

Последователи экстрасенса считают, что пчелы в работе Нострадамуса символизируют мировых лидеров, таких как президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин.

"Пророчество, кажется, касается их великих побед в 2026 году. Это может означать, что Трамп сможет достичь соглашения по Газе, а война в Украине может наконец закончиться после четырех лет, с победой России", – сказано в материале.

Большая война и погибшие

В одном из отрывков книги известного экстрасенса есть такие строки: "Семь месяцев большой войны, люди погибнут от зла / Руан, Эвре, король не потерпит поражения". В этих словах также видят намеки на войну с участием двух лидеров, которые чрезвычайно уверены в своей победе и отказываются уступать.

"Речь может идти о ком-либо, кто прямо или косвенно участвует в войне на данный момент, например, Зеленском, Путине, Нетаньяху или даже Трампе", – предполагают авторы.

Марс будет править, вспыхнут три пожара

Одно из пророчеств звучит так: "Когда Марс будет править своим путем среди звезд, человеческая кровь окропит святилище. Три пожара вспыхнут с восточной стороны, а Запад молча потеряет свой свет".

Предполагается, что такие слова могут быть намеком на потенциальное столкновение между Востоком и Западом. Это объясняют тем, что Марс является древнеримским богом войны.

Отмечается, что сейчас США и Китай находятся в конфликте из-за таможенной политики, и это свидетельствует о потенциальной напряженности.

Конфликт в Швейцарии?

Другое пророчество Нострадамуса связывают со Швейцарией. Написанное на французском языке, оно звучит так: "Из-за благосклонности, которую проявит город... Тичино будет залит кровью...".

Считается, что это может касаться войны в южной части страны.

"Согласно теориям, в 2026 году в этом регионе может вспыхнуть европейский конфликт, возможно, между соседями, поскольку Тичино граничит с северной Италией", – объясняется в материале.

Новый лидер

Нострадамус также имеет позитивное пророчество на 2026 год. "Тени падут, но человек света поднимется. И звезды будут направлять тех, кто смотрит внутрь", – написал он. Это указывает на появление нового лидера, который поведет мир по лучшему пути.

Что Нострадамус предсказывал на 2025 год

Многие верят, что Нострадамус предсказал климатические катастрофы, столкновения между странами и технологические достижения на текущий год. Конечно, его пророчества были довольно общими, но они сбылись.

"В 2025 году произошли землетрясения и извержения вулканов, продолжались войны с участием Украины, России, Израиля и росло напряжение между Западом и Востоком. Искусственный интеллект продолжал развиваться в 2025 году, создавая страшные, почти реальные видео с помощью инструментов ИИ", – сказано в материале.

Известные пророчества Нострадамуса

Считается, что Мишель де Нострадам, больше известный миру как Нострадамус, предсказал ряд событий, которые всколыхнули мир.

В частности, ему приписывают предсказания о теракте 11 сентября 2001 года в США, а до того – о смерти принцессы Дианы.

В общем Нострадамус сделал 942 предсказания. Он использовал фразы на латыни и старофранцузском. Некоторые его записи трудно расшифровать, однако его последователи верят, что экстрасенс предсказал некоторые мировые события.

