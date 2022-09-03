Россия через свои официальные и неофициальные источники продолжает дезинформировать о ходе контрнаступления ВСУ.

Усталость от войны у россиян и вызванное этим ухудшение поддержки боевых действий усложнит для Путина вербовку новых боевиков.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики упомянули недавний соцопрос Левады-центра, согласно которому 48% респондентов настаивают на продолжении "спецоперации", а все больше молодежи склоняются к мирным переговорам.

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Это до сих пор высокие показатели поддержки агрессии Путина, добавили эксперты, но все больше проявляющаяся усталость от войны среди населения станет для Кремля проблемой – например, руководству РФ будет сложнее вербовать новых "добровольцев".

Также в Институте отметили, что Россия через свои официальные и неофициальные (рашистские блогеры) источники продолжает дезинформировать о ходе украинского контрнаступления.

Российские блогеры и чиновники постоянно твердят, пользуясь "тишиной" Украины о ходе боев на юге, что наступление украинских сил провалилось, и что операция по деоккупации только вредит самой Украине.

Аналитики подчеркнули, что результаты контрнаступления "не могут быть решены в одночасье, а представление Россией немедленного поражения Украины из-за отсутствия постоянных претензий Украины на территориальные приобретения является преднамеренным затемнением реальности".

Как писал УНИАН, 29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления на юге. С тех пор украинским войскам удалось несколько подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.

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