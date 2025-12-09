Звезда 'Очень странных дел' напугала словами о финале сериала: 'Мы плакали почти два часа'

Зрители узнают, чем закончится история, 31 декабря.

Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун смогла узнать, каким будет финал пятого сезона культового сериала Netflix еще до того, как его прочитали остальные актеры.

Как пишет E! News, об этом она рассказала в эфире The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Молодая звезда призналась, что любит в шутку шантажировать режиссеров их школьными фото, чтобы получить от них нужную информацию о сериале:

"Накануне последнего считывания сценария мы не знали, что произойдет - якобы никто не знал. Но я знала. Я пробралась в комнату сценаристов и увидела огромную белую доску со всеми финалами. И я такая: "Ого, столько всего надо осмыслить!",

Однако когда пришло время обсуждать сценарий финала сериала, это стало настоящим эмоциональным испытанием для всего актерского состава, призналась 21-летняя актриса. "Мы не садились за стол, мы сели на диваны и плакали почти два часа напролет", - рассказала она.

Напомним, в Украине долгожданная премьера пятого сезона "Очень странных дел" состоялась 27 ноября. Следующие три серии выйдут 26 декабря, а финальный 8-й эпизод - в ночь на 1 января.

Фанаты сериала обеспокоены, что в последнем сезоне придется попрощаться с некоторыми любимыми героями, поскольку ставки в борьбе между добром и злом только растут.

