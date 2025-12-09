Она впервые появилась еще в 1940-х.

В 2010-х трудно было представить образ американского подростка или студентки без универсальной оливковой куртки, которую часто называли "армейской". Куртка с большими карманами и прямым силуэтом подходила ко всему и была одинаково популярной среди фанатов разных стилей.

Как обратил внимание Glamour, сегодня, спустя почти 15 лет после своего пика, зеленая полевая куртка снова оказалась в центре трендов. Ее уже вернули на подиумы и в магазины такие бренды как Prada, Victoria Beckham, L.L. Bean и Levi's, более того - современные модели почти не отличаются от тех, что носили в 2012 году.

Издание отмечает, что корни тренда уходят значительно глубже - в 70-е, когда люди с антивоенными взглядами носили настоящие военные полевые куртки на протесты. Такие модели создали в 1940-х как часть инновационной многослойной системы одежды для американских солдат во Второй мировой. Куртка имела утеплитель, дополнительный водонепроницаемый верх и даже инструкцию по правильному "многослойному" одеванию.

Теперь к популярности стремительно возвращается и другая деталь системы - стеганая подкладка полевой куртки. Речь идет о той самой "луковой" стеганой куртке, которую сейчас носят едва ли не все.

Напомним, на прошлой неделе Институт цвета Pantone представил главный оттенок 2026 года.

