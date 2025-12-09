В 2010-х трудно было представить образ американского подростка или студентки без универсальной оливковой куртки, которую часто называли "армейской". Куртка с большими карманами и прямым силуэтом подходила ко всему и была одинаково популярной среди фанатов разных стилей.
Как обратил внимание Glamour, сегодня, спустя почти 15 лет после своего пика, зеленая полевая куртка снова оказалась в центре трендов. Ее уже вернули на подиумы и в магазины такие бренды как Prada, Victoria Beckham, L.L. Bean и Levi's, более того - современные модели почти не отличаются от тех, что носили в 2012 году.
Издание отмечает, что корни тренда уходят значительно глубже - в 70-е, когда люди с антивоенными взглядами носили настоящие военные полевые куртки на протесты. Такие модели создали в 1940-х как часть инновационной многослойной системы одежды для американских солдат во Второй мировой. Куртка имела утеплитель, дополнительный водонепроницаемый верх и даже инструкцию по правильному "многослойному" одеванию.
Теперь к популярности стремительно возвращается и другая деталь системы - стеганая подкладка полевой куртки. Речь идет о той самой "луковой" стеганой куртке, которую сейчас носят едва ли не все.
