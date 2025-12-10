Мельник отметил, что Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, но этого никогда не произойдет.

Украинская территория и ее сувернитет не продаются, заявил постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций (ООН) Андрей Мельник в ответ на "список желаний" Кремля для "прекращения войны". Его речь опубликована в Telegram-канале УНИАН.

"Наша территория и наш суверенитет - не продаются. Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском рынке", - заявил Мельник.

Также он добавил, что Россия очень хочет, чтобы Украина сложила оружие и капитулировала, но, по мнению Мельника, этого никогда не произойдет.

"Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, Россия хочет, чтобы мы сложили оружие и мой ответ ей такой: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину"", - сказал Мельник российскому постпреду Небензе.

Ранее УНИАН сообщал, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Донбасс всегда был частью России, и назвал это "историческим фактом". Он снова заявил, что Ленин "отдал" Донбасс Украине. Также глава Кремля добавил, что собирается довести войну до "логического завершения" и достигнет целей "специальной военной операции"".

Также мы писали, что издание Sky News отмечает, что пока нет признаков того, что стремление президента США Дональда Трампа положить конец войне России в Украине привели к уменьшению интенсивности боевых действий на фронте. Издание предполагает, что Путин не хочет мира, поэтому не собирается замедлять свою военную машину. Тот факт, что после окончания боевых действий Россия намеренно не хочет снижать оборонительные показатели, а продолжит наращивать свои вооруженные силы и арсеналы оружия, указывает на лишь перерыв перед новым наступлением.

