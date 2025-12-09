Маленькая Мира празднует сегодня День рождения.

Украинская актриса театра, кино и дубляжа Анна Сагайдачная публично поздравила свою маленькую дочь с первым Днем рождения.

Во вторник, 9 декабря, маленькой Мире исполнился один год. Ее мама - звезда украинского сериала "Крепостная" - призналась в своем Instagram-аккаунте, что всегда мечтала о доченьке:

"Какая же я счастлива быть твоей мамой. Спасибо, моя принцесса, что выбрала меня. Люблю тебя всем своим материнским сердцем. Будь счастливой, моя Мира, а я - всегда рядом".

Подписчики актрисы начали поздравлять маму и маленькую Миру с праздником, желая ей очень счастливой жизни. К поздравлениям присоединилась и актриса театра Анастасия Цимбалару:

"Поздравляю вас, красавицы! Пусть растет здоровой!".

"Мирочка - ангелочек маленький".

"Поздравляю с днем рождения дочери! Пусть растет здоровенькой и счастливой".

"Поздравляю всю семью с таким замечательным праздником! Пусть Мирочка растет здоровой и счастливой! Обнимаю!".

Как известно, Анна Сагайдачная была замужем за продюсером Евгением Третьяком. Пара обвенчалась в 2018-м, а уже летом следующего года родился их сын Тимур. Уже в 2023 году супруги развелись.

В декабре 2024-го Анна во второй раз стала мамой, родив девочку, которой дала имя Мира Сагайдачная. Отца дочери актриса долгое время держала в тайне, потому что тот не хочет публичности.

