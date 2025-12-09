Премьера состоится уже 29 января.

Опубликован официальный трейлер взрывного триллера "Убежище" от режиссера Рика Романа Во, известного по лентам "Гренландия" и "Падение ангела".

Над фильмом работали студии Black Bear International, CineMachine Media Works, Punch Palace Productions, RVK Studios и другие. Главную роль исполняет Джейсон Стейтем ("Пчеловод", франшиза "Форсаж", "Гнев человеческий"). В трейлере он снова появляется в образе закаленного героя, который вынужден вернуться в мир насилия, от которого пытался сбежать.

Вместе с ним в фильме снялись Билл Наи ("Реальная любовь", "Гарри Поттер и смертельные реликвии", "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"), Наоми Аки ("Клипни дважды", "Мики 17", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение") и другие.

По сюжету, Майкл Мейсон живет в одиночестве в изолированной хижине на шотландском острове, пытаясь похоронить свое опасное прошлое. Но случайная встреча с девочкой по имени Джесси меняет все: после того, как он спасает ее от угрозы, на него открывают охоту правительственные силы. Прошлые грехи возвращаются, и Мейсон вынужден снова взяться за оружие, чтобы защитить ребенка и столкнуться с теми, кто пришел за ним.

Напомним, на днях Netflix опубликовал первый тизер-постер фильма "Бессмертный человек", в котором Киллиан Мерфи вернется к роли Томаса Шелби из "Острых козырьков".

