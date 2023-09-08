Путин не может тронуть Шойгу, уверен Мальцев.

Российский оппозиционер Вячеслав Мальцев утверждает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу работает на Китай и вскоре может поплатиться жизнью за поражение российской армии в Украине.

"Самый главный кандидат [на тот свет], который ещё и до [главаря ЧВК "Вагнера" Евгения] Пригожина был главным кандидатом, это Шойгу. Шойгу агент влияния Китая, шпион китайский, который завербован был еще в 90-е годы. Не было ни одного года, когда бы хотя бы десяток раз Шойгу не ездил в Китай. Он был первым, кто поздравил Си Цзиньпина с назначением на должность. Он, когда приезжает в Китай, очень часто встречается с Цзиньпином, у них неформальные отношения. Путин не может Шойгу тронуть. Я думаю, хотел бы. Потому что понимает, что он полное ничтожество, но ничего делать не может с ним", – говорит Мальцев.

Оппозиционер отмечает, что смерть Шойгу не выгодна оппозиции по нескольким причинам. В частности, из-за того, что его может заменить более толковый военачальник. Мальцев подчеркивает, что Шойгу сделал "большими руководителями" бывших коллег из МЧС, которые никакого представления об армии не имели. А финансовыми вопросами поставил заниматься женщин, с которыми имеет определенные связи.

"В группу Шойгу входят его любовницы, которые просто расхищают все. Поставил свою любовницу главным финансистом Министерства обороны. Там грамма не сохранится, все унесут. … Шойгу – организующее звено. Если этого звена не будет, все, конструкция разваливается", – считает он.

Оппозиционер предполагает, несколько групп готовили или размышляли о возможности покушения на Шойгу. По его мнению, террориста Игоря Стрелкова-Гиркина арестовали из-за подготовки покушения на Шойгу, которое, по его информации, может произойти в ближайшее время.

"Кто может это сделать? ГРУшники, они злые как собаки, особенно те, кто находится в боевых подразделениях. Путин вместе с Шойгу кинули в окопы фактически спецподразделения. … Они ненавидят Шойгу. Десантники. … Представляете, как они ненавидят Шойгу. От них тоже осталось очень мало, но тоже найдутся те которые пойдут и добьют. … Сейчас тех, кто хочет отомстить за поражение Шойгу, таких много. Гиркин, [экс-полковник ГРУ] Квачков", – отмечает Мальцев.

Шойгу убил Пригожина - что сообщалось

23 августа в Тверской области разбился самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Никто из находившихся в самолете, как предполагается, не выжил.

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев считает, что за ликвидацией Пригожина стоит министр обороны России Сергей Шойгу. Кроме того, он пошел на это без согласия российского диктатора Владимира Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: