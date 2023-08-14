Чиновник приедет по приглашению министров Сергея Шойгу и Виктора Хренина.

Глава Минобороны Китай Ли Шанфу начинает "турне" по России и Беларуси в рамках поддержки "стратегической" коммуникации с партнерами КНР с 14 по 19 августа.

Об этом заявило подконтрольное компартии КНР издание Global Times. Отмечается, что Ли Шанфу принял соответствующее приглашение со стороны главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и главы оборонного министерства Беларуси Виктора Хренина.

В рамках поездки Шанфу примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности. Открытие мероприятия анонсировалось на вторник, 15 августа, говорится на сайте конференции.

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Также Global Times цитирует слова спикера МИД КНР Ван Вэньбина. Он заявлял, что лидер Китая Си Цзиньпин всегда поддерживал "стратегическое общение" с Путиным по многим направлениям: "Затрагивая важные и всеобъемлющие темы", - говорится в сообщении.

Китай продолжает сотрудничать с РФ после переговоров в Джидде

Напомним, 5-6 августа 2023 Саудовская Аравия организовала переговорную площадку в Джидде для обсуждения войны в Украине. В мероприятии участвовали около 40 стран, включительно с Китаем, который негласно является союзником РФ, хотя официально говорит о "нейтральной" позиции.

12 августа CNN отметило, несмотря на участие в переговорах об Украине, Пекин продолжает коммуникацию с Россией. Отмечалось, что на следующий день после "Джидды" главный дипломат Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым: в рамках беседы он напомнил, что Китай остается "беспристрастным" в вопросе "конфликта" между Украиной и РФ.

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