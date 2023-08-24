Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев считает, что за ликвидацией главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина стоит министр обороны России Сергей Шойгу.
"Я думаю, что это Шойгу. Я думаю, что это "ответка", и я не думаю, что это Путин. Я думаю, что если бы это был Путин, то был бы сугубо фсбэшный механизм ликвидации Пригожина. Там бомба или двигатель отказали у самолёта, отравить могли, несчастный случай на охоте в Африке, носорог забодал там - значит тоже могло много чего произойти, но он был сбит двумя ракетами С-300 и был сбит в тот день, когда был назначен новый командующий ВКС, который соответственно всю эту сферу непосредственно курирует вместо друга Пригожина Суровикина. Я в такие совпадения не верю, поэтому непосредственно приказ должен был отдавать именно Сергей Шойгу, который, как мы понимаем, имеет к Пригожину личный счёт. И я думаю, что это от него "ответка" и прилетела", - сказал Пономарев.
Он отметил, что у Путина не было цели физически уничтожить Пригожина и президент РФ не ожидал столь решительного шага от Шойгу.
"Я просто придерживаюсь своей стартовой версии, которая основана на целом ряде источников из России, что Путин был в курсе мятежа Пригожина и поэтому я не считаю, что мятеж Пригожина был направлен против Путина. Я считаю, что для Пригожина это был такой переход на другую работу. Я думаю, что сейчас он имел вполне комфортную для себя ситуацию, недавно записал ролик в Африке - он вернулся к бизнесу. Вот этот поход на Москву был для него коммерчески очень успешным, как реклама своего рода", - добавил Пономарев.
Крушение самолета Пригожина - что известно
23 августа в Тверской области РФ разбился самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, на борту которого находился 10 человек. Никто не выжил, в том числе Пригожин.
В Санкт-Петербурге ночью возле "Вагнер-Центра" появился импровизированный мемориал.
Аналитики Института изучения войны считают, что Путин отдал приказ ликвидировать Пригожина. При этом в британской разведке заявили, что президент РФ посещал военный штаб в Ростове-на-Дону, который в июне захватывали "вагнеровцы".