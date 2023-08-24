Илья Пономарев отметил, что у Путина не было цели физически уничтожить Пригожина и президент РФ не ожидал столь решительного шага от Шойгу.

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев считает, что за ликвидацией главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина стоит министр обороны России Сергей Шойгу.

"Я думаю, что это Шойгу. Я думаю, что это "ответка", и я не думаю, что это Путин. Я думаю, что если бы это был Путин, то был бы сугубо фсбэшный механизм ликвидации Пригожина. Там бомба или двигатель отказали у самолёта, отравить могли, несчастный случай на охоте в Африке, носорог забодал там - значит тоже могло много чего произойти, но он был сбит двумя ракетами С-300 и был сбит в тот день, когда был назначен новый командующий ВКС, который соответственно всю эту сферу непосредственно курирует вместо друга Пригожина Суровикина. Я в такие совпадения не верю, поэтому непосредственно приказ должен был отдавать именно Сергей Шойгу, который, как мы понимаем, имеет к Пригожину личный счёт. И я думаю, что это от него "ответка" и прилетела", - сказал Пономарев.

Он отметил, что у Путина не было цели физически уничтожить Пригожина и президент РФ не ожидал столь решительного шага от Шойгу.

"Я просто придерживаюсь своей стартовой версии, которая основана на целом ряде источников из России, что Путин был в курсе мятежа Пригожина и поэтому я не считаю, что мятеж Пригожина был направлен против Путина. Я считаю, что для Пригожина это был такой переход на другую работу. Я думаю, что сейчас он имел вполне комфортную для себя ситуацию, недавно записал ролик в Африке - он вернулся к бизнесу. Вот этот поход на Москву был для него коммерчески очень успешным, как реклама своего рода", - добавил Пономарев.

Крушение самолета Пригожина - что известно

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, на борту которого находился 10 человек. Никто не выжил, в том числе Пригожин.

В Санкт-Петербурге ночью возле "Вагнер-Центра" появился импровизированный мемориал.

Аналитики Института изучения войны считают, что Путин отдал приказ ликвидировать Пригожина. При этом в британской разведке заявили, что президент РФ посещал военный штаб в Ростове-на-Дону, который в июне захватывали "вагнеровцы".

Вас также могут заинтересовать новости: