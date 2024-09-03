Злоумышленник утверждал, что до убийства любовался пейзажем и не пил, однако его личность установили благодаря отпечатку пальца, найденному на месте преступления, узнали журналисты.

В российском городе Санкт-Петербург мужчина убил женщину якобы после того, как она назвала его "дураком".

Злоумышленником оказался ранее осужденный за убийство 22-летний житель Пскова Артур Куршев - он из тюрьмы пошел воевать против украинцев в составе "Шторма", отвоевал полгода, а потом вернулся в РФ, "искупив вину", пишет 47news. По сведениям издания, россиянин был за решеткой за то, что в декабре 2022 года зарубил знакомого топором.

Куршева задержали в городе Тосно Ленинградской области на ул. Володарского. Мужчину обвинили в том, что он 28 августа в Санкт-Петербурге за заброшенным домом культуры "Невский" зарезал 34-летнюю Александру из Ростовской области. Издание выяснило, что на след Куршева силовики вышли по отпечатку пальца, обнаруженном на пластиковом стаканчике, изъятом с места преступления.

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"Я не пил. Она просто начала оскорблять… Я сидел, смотрел на другую сторону Невы, любовался. Она подошла, она стала оскорблять", - утверждал подозреваемый. Позже злоумышленник признался, что один раз ударил женщину ножом в район живота, а потом недалеко то места происшествия выбросил орудие убийства.

"В Следственном комитете Петербурга допрос уже был размеренный и скучный. Подробно описали нож - охотничий, с рисунком змеи на лезвии. Что касается оскорблений, то следователь их также занес в протокол. Примерно так: ты мне не подходишь, а она назвала меня дураком", - говорится в материале.

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РФ несет огромные потери в Украине, и там разными путями пополняют ряды оккупационных сил, в частности, набирают заключенных в штурмовые захватнические формирования. Зэкам обещают хорошие зарплаты и освобождение после участия в боевых действиях.

По сведениям СМИ, российских заключенных, которые таки согласились воевать против украинцев, активно "минусуют" на фронте, однако некоторые из них все-таки возвращаются на родину живыми.

Уже не раз появлялись новости о зверствах, которые после возвращения из Украины совершали экс-зэки. В частности, в конце августа стало известно, что в Пермском крае бывший заключенный, который пополнил ряды частной военной компании "Вагнер" во время отпуска, полученного из-за ранения на фронте, убил молодую женщину и ребенка.

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