Ранее он получил 20 лет тюрьмы за изнасилование и убийство медсестры.

В Пермском крае разыскивают бывшего "вагнеровца", который во время отпуска, полученного из-за ранения на фронте, убил молодую женщину и ребенка.

Как пишет Telegram-канал Baza, тела 27-летней Екатерины и ее 7-летней дочери обнаружили в квартире в городе Чусовом вечером 29 августа. Предполагаемым убийцей оказался возлюбленный женщины - 27-летний Артем Бучин.

В публикации говорится, что Бучин и раньше имел проблемы с законом - он был судим за неуплату алиментов, грабеж с применением насилия и убийство. В частности, в 2022 году "герой войны" убил девушку Татьяну Рекутину. Следователям свой поступок он объяснял тем, что его "переклинило".

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После убийства Татьяны он пытался покончить с собой, но неудачно. Экспертиза признала Бучина вменяемым и в феврале 2023 года его приговорили к 20 годам лишения свободы. Находясь в колонии, по данным журналистов, он заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и отправился на передовую - воевать против Украины.

Оккупант получил минно-осколочное ранение правой ноги и после лечения поехал в отпуск в родной город, через две недели он должен был снова отправиться в зону боевых действий. Сейчас он объявлен в розыск. Из-за ранения у мужчины есть характерная особенность: он хромает на правую ногу.

По данным "Настоящего времени", ранее Бучин был судим за изнасилование и убийство. По словам соседки убитой девушки, у погибшей и Бучина был совместный ребенок - трехлетний мальчик, которого подозреваемый, вероятно, забрал с собой.

Уточняется, что в 2018 году мужчину осудили за ограбление магазина, спустя еще четыре года он получил 20 лет колонии по делу об изнасиловании и убийстве медсестры. По словам матери Бучина, в конце августа прошлого года ее сын подписал контракт с Минобороны и отправился на войну против Украины. Осенью того же года он вернулся домой из-за ранения.

Война России против Украины

Как известно, в сети появляется много сообщений о преступлениях солдат российской оккупационной армии, которые возвращаются домой.

Так, в Краснодарском крае РФ экс-наемник частной военной компании "Вагнер" влез в чужой дом и ранил ножом школьника.

Ранее стало известно, что на фронте ликвидировали российского священника, который подписал контракт с Министерством обороны и пошел воевать против Украины.

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