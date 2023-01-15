При этом российский серийный убийца не хочет ехать воевать зимой из-за морозов.

Ангарский маньяк Михаил Попков, убивший более 80 женщин, заявил о желании отправится воевать против Украины. Его называют самым кровавым серийным убийцей в современной России.

В комментарии изданию "Вести Иркутск" он заявил, что "мечтает попасть в армию". При этом, он не хочет ехать на войну зимой из-за холода.

"Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. Все-таки потому, что это не компьютерная игрушка и не книжка художественная. А если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь-февраль, самые морозы. Для меня морозы - хуже. Я бы, может, даже не задумываясь согласился", - сказал Попков.

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Приговоренный к пожизненному заключению убийца сомневается, что ему предложат возможность стать пушечным мясом для российских властей.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году суд Иркутской области приговорил Попкова к пожизненному заключению за 22 убийства и два покушения. В январе 2017-го стало известно, что Попков признался еще в 59 убийствах и одном покушении. Убийцу не могли поймать 20 лет. После задержания в 2012 году он рассказал, что подбирал на своей, а иногда и на служебной машине женщин. Если они были нетрезвы или их поведение ему не нравилось, он увозил их на окраину города и там убивал.

Вербовка российских зэков на войну против Украины

Как сообщал УНИАН, российское ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина активно вербует российских заключенных для участия в войне против Украины в обмен на помилование. При этом, тяжкость преступления, за которое они осуждены, не имеет значения.

В начале ноября кремлевский диктатор Владимир Путин разрешил мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжелых преступлений. Таким образом он легализовал призыв зэков во время мобилизации. Также на днях стало известно, что заключенных из России, которые согласились участвовать в войне против Украины, уволили тайным указом Путина еще до того, как вывезли из колоний.

Пригожин лично ездит в российские колонии, убеждая зэков соглашаться становиться пушечным мясом для российских властей. Заключенных бросают на передовую фактически без подготовки. Так, из первой тысячи завербованных в "Группу Вагнера" заключенных домой вернулись только 20.

Также, по данным российских правозащитников, Пригожин начал набирать в тюрьмах женщин в свои отряды "пушечного мяса". В целом, "вагнеровцы" могут составлять около четверти всех российских сил в Украине.

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