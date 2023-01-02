Россия не признает своих потерь на поле боя.

Минобороны РФ не упомянуло уничтожение огромной базы российских мобилизованных, размещенных в училище оккупированной Макеевке.

Вместо этого в ежедневной сводке от представителя российского министерства Игоря Конашенкова появилась информация о перехвате снарядов HIMARS в Макеевке.

"Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная, Макеевка и Поповка Луганской области", - говорится в тексте сводки в Telegram МО РФ.

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Удар по россиянам в Макеевке - что известно

Накануне стало известно о крупном "прилете" по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь, где находились, по разным данным, от нескольких десяток до 600 мобилизированных из России.

В сети также сообщали, что среди ликвидированных могут быть и "залетные" мобики, которые решили вместе отпраздновать Новый год под поздравление Путина.

Среди "двухсотых" были спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Российское командование никак ситуацию не комментирует, хотя рашистские "военкоры" разнесли ее уже по всем пабликам.

Потери России в войне с Украиной

В ночь на понедельник, 2 января, в российском Воронеже прозвучали взрывы. В Воронеже находится российский военный аэродром "Балтимор", на котором базируются бомбардировщики Су-34. По данным некоторых Telegram-каналов, ночью там звучала воздушная тревога.

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 107 440 оккупантов и тысячи единиц военной техники.

Ранее УНИАН показывал видео, как российский оккупант придумал хитрую схему, как убежать от украинского дрона.

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