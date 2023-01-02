Российское командование никак ситуацию не комментирует.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил информацию о ликвидации целого "училища" мобилизованных в оккупированной Макеевке.

Как заявил боевик в своих соцсетях, объект, в котором располагались мобики, "был уничтожен почти полностью".

Гиркин утверждает, что в результате "прилета" сдетонировал склад БК в том же здании и "практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки".

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"По количеству жертв - до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести (остались под завалами). В любом случае - счет погибших и раненых идет на многие сотни (примерные цифры "200-х" имеются, но я их не стану озвучивать)", - заявил террорист.

Также боевик добавил, что это не уникальный случай, такое у русских было и раньше – хотя и с меньшим количеством "двухсотых".

"Наши генералы необучаемы в принципе, хотя сами - после летних "погромов штабов" - предпочитают держаться подальше от расположения вверенных войск - вне радиуса поражения ракет противника", - написал Гиркин, вероятно, намекая на прошлогодний инцидент с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Удар по россиянам в Макеевке - что известно

Накануне стало известно о крупном "прилете" по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь, где находились, по разным данным, от нескольких десяток до 600 мобилизированных из России.

В сети также сообщали, что среди ликвидированных могут быть и "залетные" мобики, которые решили вместе отпраздновать Новый год под поздравление Путина.

Среди "двухсотых" были спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Российское командование никак ситуацию не комментирует, хотя рашистские "военкоры" разнесли ее уже по всем пабликам.

Охота на российских чиновников на Донбассе – что известно

Накануне The New York Times писал, что Украина готовила операцию по ликвидации начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, когда тот приезжал на Донбасс. Но Герасимов успел сбежать, а в результате штурма позиций генерала были убиты десятки российских военных.

После этого российские чиновники якобы сократили поездки на Донбасс.

Вместе с тем министр обороны Сергей Шойгу делает видимость таких визитов, снимая пропагандистские ролики не на передовой, а в приграничных районах.

Недавно под обстрел попал бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Обломки снаряда застряли в теле кремлевского прихвостня, когда он праздновал свой день рождение в одном из отелей оккупированного Донецка.

Также украинская разведка объявляла вознаграждение за сдачу в плен российского террориста Игоря Гиркина, который осенью якобы отправился тренировать мобилизованных на Донбасс.

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