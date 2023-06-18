Пять человек пострадали в этой аварии.

В турецкой Анталье автобус с группой российских туристов попал в серьезное ДТП, сообщают российский Telegram-канал Shot, "РИА Новости", ТАСС и турецкое издание TRT.

Автобус, который вез отдыхающих из отелей Алании в аэропорт, влетел в припаркованную на обочине фуру. В результате аварии водитель (мужчина, в прошлом году переживший сердечный приступ) скончался на месте. Предполагается, что причиной ДТП стала потеря им управления.

Из 33 россиян, которые были пассажирами автобуса, пятеро госпитализированы (два гида и трое туристов). ТАСС пишет, что по меньшей мере шесть российских туристов пострадали в ДТП. TRT сообщает, что состояние одного из них тяжелое.

К месту аварии было направлено большое количество полиции, пожарных и медицинских бригад. Пострадавшие были доставлены в больницы, остальные пассажиры – в аэропорт.

Смерти российских туристов за границей - что сообщалось

Ранее в этом месяце в Красном море возле египетской Хургады акула напала на российского туриста на глазах у многочисленных свидетелей.

Впоследствии рыбаки выследили и поймали акулу, съевшую туриста. Половину его туловища выловили в море, другую – извлекли из брюха акулы, которую теперь собираются забальзамировать для последующего экспонирования в музее Института морских наук и заповедников Красного моря.

На инцидент бурно отреагировали в соцсетях украинцы. В киевской столице даже предлагают установить памятник акуле, съевшей туриста из России.

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