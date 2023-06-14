На сайте КГГА появилась соответствующая петиция.

В Киеве хотят установить фонтан-памятник акуле, что съела россиянина во время отдыха в Египте.

Соответствующая петиция появилась на сайте КГГА. В настоящее время ее поддержали 646 украинцев из 6000 необходимых. Количество сторонников инициативы растет.

"Создание памятника-фонтана в виде акулы на одной из площадей исторического центра или на набережной. Тема памятного знака - увековечение акулы-борца с русскими, что будет иметь культурную, историческую и идеологическую ценность для города и страны", - говорится в описании петиции.

Акула убила россиянина в Египте - главные новости

Несколько дней назад акула съела российского туриста в Красном море возле Хургады. Нападение произошло на глазах у многочисленных свидетелей.

У украинцев эта новость вызвала злорадство и массу шуток. В некотором смысле это является нормальным, если учитывать весь контекст происходящего между странами.

Позже рыбаки выследили и поймали эту акулу. Она была забальзамирована и выставлена в музее Египта.

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