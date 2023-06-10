Несколько месяцев назад пригласили меня на американский подкаст о лидерстве. Это было как раз в разгар обстрелов энергетической инфраструктуры, блэкаутов, развалившихся домов и погибших гражданских в Киеве и других городах.

На пре-интервью ведущий, успешный коуч, спросил меня: "Со всеми этими ужасами, как вам удается не дегуманизировать врага?"

Я на минутку подвисла, а тогда ответила: "Не удается".

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Этот ответ меня саму удивил. Но в тот момент я четко осознала, что именно так я сейчас чувствую.

Далее было легко объяснять свою мысль: "...и я даже не стараюсь. Мы сейчас не можем себе этого позволить. У нас на это нет ментального пространства или энергии. Они нас уничтожают, они нас убивают. Наши силы идут на выживание. Мы не сможем эффективно с ними бороться, если будем заниматься ими как людьми".

Ведущий не согласился: "Если бы я встретил Путина, я бы его убил без колебаний. Но при этом я бы видел в нем человека и сопереживал бы ему".

Я сказала, что совершенно неспособна сопереживать Путину и ему подобным. Моя задача - выжить и помочь выбросить их с нашей земли. А после того, как они уйдут, раскаются и заплатят за свои преступления, после того, как военные преступники сядут в тюрьмы, а их соучастники - гражданское население - попросят у нас прощения, после того я буду искать в себе способность относиться к ним как к людям".

Этот вопрос не был задан в самом подкасте. Не хотел ведущий этих дразнящих тем в эфире. А я благодарна ему за возможность подумать об этом и осмыслить свои чувства.

Я искренне сопереживаю тем, кто проявляет свою schadenfreude (злорадство) к россиянам через хохот над страшными историями с акулами, кенгуру и другими существами

В английском языке нет эквивалента слову "нелюди". Те, кто подрывает ГЭС, кто обстреливает эвакуацию, кто оставляет людей умирать, если у них нет российского паспорта, кто обстреливает города и села, убивает, насилует, грабит, сдабривает это все бесстыдной позорной ложью - это нелюди. Не-люди.

И они сейчас не заслуживают тех усилий, которых мне надо приложить, чтобы в нелюди увидеть человека.

Вместо этого я искренне сочувствую тем, кто проявляет свое злорадство (злорадство) к россиянам через хохот над страшными историями с акулами, кенгуру и другими существами. Мне значительно больше, чем россиян, сейчас жалко песиков, котят и мышек, которых спасают от затопления. Не говоря уже о людях.

О человеческих трагедиях мне настолько трудно думать, так трудно сопереживать этому неизмеримому, беспрестанному, безжалостному горю, что я уже перестала плакать из-за людей. Просто не могу. Эта боль уже никуда не умещается.

И я последняя, кто будет осуждать тех, кто находит выход своей боли через черный юмор и через ненависть и презрение к врагу. К нелюдям.

Ярина Ключковская, консультант по стратегическим коммуникациям