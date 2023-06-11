Пассажир должен был лететь в Стамбул.

Россиянин испугался личного досмотра в аэропорту Шереметьево, проглотил целый зиплок с кокаином и умер.

Как пишет Telegram-канал Baza, 40-летний Дмитрий должен был вылететь в Стамбул, но рейс сразу не задался - его остановили на досмотре.

"Сотрудники заметили у мужчины явно лишний багаж, а потому решили тщательнее его изучить. И оказались правы: у Дмитрия при себе обнаружился подозрительный зиплок, предположительно, с кокаином. Однако пассажир уже был готов к такому повороту событий - он тут же воспользовался планом Б и проворно проглотил весь зиплок. Вот только о последствиях Дмитрий, судя по всему, не подумал", - говорится в сообщении.

После приема такого количества порошка россиянин потерял сознание и, несмотря на попытки его реанимировать, умер в зоне таможенного контроля.

В РФ сидр убил десятки россиян - подробности

Напомним, в начале июня в РФ заявили о массовом отравлении алкогольным напитком "Мистер сидр".

Сообщалось, что от отравления сидром умерло десятки человек.

Кроме того, стало известно, что смертоносный сидр был изготовлен с использованием спиртосодержащей жидкости, которую украли из склада МВД в Самарской области.