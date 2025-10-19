Украинский певец продолжает петь на русском для россиян.

Известный украинский радиоведущий Слава Демин отреагировал на недавнее интервью певца Ивана Дорна российскому блогеру Юрию Дудю. Он попытался разъяснить позицию артиста.

Многих украинцев возмутила позиция Дорна относительно языка, ведь, несмотря на попытки общаться и творить на украинском, Иван не планирует окончательно переходить на него. Более того, певец готовит русскоязычный альбом и не чурается выступлений для российской аудитории.

В своем Telegram-канале Слава Демин высказался относительно Ивана Дорна, отметив, что исполнитель "живет в своем воображаемом мире" и не привык подстраиваться под кого-то.

"К Дорну можно относиться по-разному, но я, зная Ивана, думаю, что он просто живет в своем воображаемом мире и не намерен подстраиваться, потому что считает себя нишевым артистом. Хотя, думаю, что вот это публичное двуязычие или русскоязычие не является плюсом для Ивана и не добавляет ему баллов среди украинского слушателя", - написал ведущий.

По словам Демина, сейчас Иван фокусируется именно на русскоязычной аудитории и не слишком ориентируется на украинский рынок:

"Мне кажется, что Дорн не сильно рассчитывает именно на украинского слушателя и зрителя. Его стратегия - это русскоязычные люди, которые не поддерживают политику российской власти. Во всяком случае, я делаю именно такие выводы из того, что происходит с его музыкой и заявлениями".

Напомним, что в новом интервью Иван Дорн попытался оправдаться за свои слова о том, что когда-то называл русских и украинцев братскими народами.

