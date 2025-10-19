Молодая жена телеведущего Владимира Остапчука пошутила с нового сезона "Холостяка". Екатерина представила себя в роли участницы.
В своем блоге в Instagram девушка показала, как едет в машине и придумала несколько вариантов развития событий, будто она та самая участница шоу, которую выгнали самой первой:
"Это меня выгнали на первой же церемонии роз и я еду делать пятнадцать сообщений, тринадцать тредов и десять тик-токов о том, что я участница "Холостяка" или я еду давать интервью по поводу того, что мне разбили сердце. Или это меня выгнали на первой же церемонии роз, хотя в начале выпуска я сказала, что буду победительницей".
Однако, самым забавным вариантом от блогера был тот, где она написала, что если бы вылетела из проекта, сразу бы поехала к мужу.
"Это меня выгнали на первой же церемонии роз и я еду домой к мужу", - пошутила Катя.
Подписчики оценили чувство юмора девушки и поблагодарили ее за то, что всегда поднимает им настроение:
"Екатерина, ваше чувство юмора заслуживает отдельного фан-клуба! Я каждый раз просто "валяюсь" или, если читаю вас ночью, пока мои "холостяки" уже спят - то громко кричу вглубь себя! Это просто ТОП!".
Напомним, что на днях вышел 14 сезон "Холостяка", главным героем которого стал актер Тарас Цимбалюк. УНИАН рассказывал все подробности первого выпуска.