Блогерша представила себя в роли участницы.

Молодая жена телеведущего Владимира Остапчука пошутила с нового сезона "Холостяка". Екатерина представила себя в роли участницы.

В своем блоге в Instagram девушка показала, как едет в машине и придумала несколько вариантов развития событий, будто она та самая участница шоу, которую выгнали самой первой:

"Это меня выгнали на первой же церемонии роз и я еду делать пятнадцать сообщений, тринадцать тредов и десять тик-токов о том, что я участница "Холостяка" или я еду давать интервью по поводу того, что мне разбили сердце. Или это меня выгнали на первой же церемонии роз, хотя в начале выпуска я сказала, что буду победительницей".

Видео дня

Однако, самым забавным вариантом от блогера был тот, где она написала, что если бы вылетела из проекта, сразу бы поехала к мужу.

"Это меня выгнали на первой же церемонии роз и я еду домой к мужу", - пошутила Катя.

Подписчики оценили чувство юмора девушки и поблагодарили ее за то, что всегда поднимает им настроение:

"Екатерина, ваше чувство юмора заслуживает отдельного фан-клуба! Я каждый раз просто "валяюсь" или, если читаю вас ночью, пока мои "холостяки" уже спят - то громко кричу вглубь себя! Это просто ТОП!".

Напомним, что на днях вышел 14 сезон "Холостяка", главным героем которого стал актер Тарас Цимбалюк. УНИАН рассказывал все подробности первого выпуска.

Вас также могут заинтересовать новости: