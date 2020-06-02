Путин разрешил отвечать ядерными ракетами на обычное оружие во время атак объектов РФ

При ядерном сдерживании Россия учтет размещение гиперзвукового и лазерного оружия потенциальным противником.

Глава Кремля Владимир Путин изменил условия использования ядерного оружия. Отныне ее можно использовать даже в случае существования угрозы агрессии на российские объекты с обычным оружием.

Об этом говорится в утвержденных Путиным Основах российской политики в области ядерного сдерживания.

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Применение ядерного оружия признается крайней мерой и рассматривается исключительно как «средство сдерживания». Впрочем, среди условий возможного использования, указаны случаи агрессии на критически важные объекты РФ с обычным оружием.

При ядерном сдерживании Россия учтет размещение гиперзвукового и лазерного оружия, ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов потенциальным противником.

Ранее глава российской патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов назвал ядерное оружие «чудесным изобретением».

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