В письме Марцинкевич признается, что совершал "идеологически обоснованные убийства".

Перед смертью в СИЗО российский неонацист Максим Марцинкевич по прозвищу «Тесак» написал письмо своей девушке.

Читайте такжеЖурналист рассказал о жестких пытках неонациста "Тесака" в СИЗОКак пишет Baza, он попросил отправить его вместе с книгой и своим дневником. На данный момент письмо изучают следователи. Судя по тексту, именно это послание можно считать предсмертной запиской. В письме Марцинкевич признается, что совершал «идеологически обоснованные убийства».

Текст письма «Тесака»

«Ты прости меня за то, что я это сделал. Но другого пути для себя я не вижу. А с тебя специально взял обещание до конца кино смотреть. Я-то свои перспективы очень внимательно изучил за полгода в Красноярске. Абсолютно никаких шансов на более-менее нормальный исход. Да и, плюс, после всего, я уже не я. Как атеист и либертарианец, я не боюсь смерти. И считаю этот выбор своим правом. Инстинкт самосохранения, правда, мешает. Ну, ничего, с ним справлюсь.

Мне дико жаль, что все наши мечты так и останутся мечтами. (Что мы не то что не попутешествовали вокруг света на яхте, но даже и не поцеловались. Я знаю, как ты меня любишь и сколько я для тебя значу! Держись! Пожалуйста, пойми, что в данных условиях я бы просто превратил твою жизнь в вечное мучение. Я бы все отдал, чтобы сделать тебя счастливой, но теперь это просто не в моих силах. Жизнь бьет тебя со всех сторон. Не сдавайся! Рысь! Постарайся исполнить мое последнее желание – стань счастливой! Научись бороться с депрессией, заработай денег, путешествуй, заводи новые знакомства и реализовывай проекты. Надеюсь, наше общение и те мысли, которыми я с тобой делился, смогут в этом помочь. Заранее поддерживаю тебя во всём! Ты, ведь, единственная в мире девушка, кого я полностью понимаю. Главное, не делай с собой ничего в первом порыве. Нельзя! Ты – это часть меня! И, если одной части жить больше невозможно, должна хоть другая продолжить это делать!

Хочется спросить, почему все так несправедливо, но я сам во всём виноват. Конечно, если бы в 16 лет мне в руки попала бы не «Моя борьба», а «Овцы в волчьих шкурах», то, скорее всего, вся моя жизнь пошла бы иначе. Стал бы я не НС, а либертарианцем, не насовершал целой кучи идеологически обоснованных убийств, не сидел бы в тюрьме, и вот сейчас на пересылке в Челябинске не готовился бы совершить самоубийство.

Очень жаль, что проект развенчивающий националистические, социалистические и религиозные заблуждения, так и останется проектом. Я тебе этого, конечно, не мог сказать, но я надеялся с его помощью искоренить то зло, что я принес. Я говорю и о своих прямых жертвах, и о тех, кого я сагитировал и об их жертвах. Ведь если так взять, то это тысячи загубленных жизней! А проект мы бы спасти тысячи, а то и десятки тысяч жизней…

Смерть «Тесака»: что известно

В среду, 16 сентября, стало известно о смерти Марцинкевича в СИЗО. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу, пояснил один из его адвокатов Иван Сидоров.

По словам Алексея Михальчика, другого адвоката Марцинкевича, его пытали на протяжении последних трех месяцев. «Тесак» якобы рассказывал ему о пытках, целью которых было добиться от него признания в убийствах, совершенных в Москве в 90-х.

Кто такой «Тесак»

Впервые «Тесак» стал известен как лидер межрегионального отделения неонацистской молодежной организации «Формат 18».

После этого он стал сооснователем и общественного движения «Реструкт». Самый популярный проект этого движения - «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами.

Против «Тесака» было возбуждено четыре уголовных дела.

В декабре 2018 года «Тесака» приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Через год приговор Марцинкевичу пересмотрели и вид исправительного учреждения изменили на колонию общего режима. В октябре 2014 года Тесак заявлял, что не собирается кончать жизнь самоубийством.

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Автор: Катерина Шварц