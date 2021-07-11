В компании заявили, что намерены подать в суд на мужчину.

Пассажир рейса Москва – Анталия открыл аварийную дверь из-за духоты в самолете. Инцидент произошел в аэропорту "Шереметьево".

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На борту самолета перестала работать система кондиционирования, и рейс задержали на 2 часа. Все это время пассажиры находились в самолете, но из-за поломки на борту буквально стало нечем дышать, поэтому пассажиры теряли сознание.

В какой-то момент один из пассажиров не выдержал и решил проблему по-своему. Он открыл аварийный выход, после чего система выпустила надувной трап.

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Из-за инцидента авиакомпания снова перенесла время вылета и заменила самолет.

В то же время пресс-служба авиакомпании "Россия" сообщила, что задержка рейса изначально составила лишь 20 минут. Компания создала комиссию, которая будет расследовать инцидент. При этом авиакомпания подаст в суд на пассажира.

"Россия" в судебном порядке планирует взыскать понесённые убытки с пассажира рейса 5625 "Москва-Анталия", который открыл дверь самолёта при подготовке к вылету. Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери", - указано в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, пресс-конференцию премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы прервали из-за российского военного самолета. В воздух экстренно подняли испанские истребители.

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Автор: Анастасия Горбачева