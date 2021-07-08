Как пояснили в министерства, пришлось заменить самолет на резервный.

Самолет рейса Анталия-Одесса уже вылетел из Турции после длительной задержки.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По информации Консульства Украины в Анталии, после длительной задержки наконец вылетел рейс Анталия-Одесса. Задержка имела технический характер. Пришлось заменить самолет на резервный", - сказал он.

Николенко заверил, что во время ожидания пассажиров дважды обеспечили питанием и напитками.

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Из-за задержки рейса Анталия-Одесса более 10 часов не могли вылететь из аэропорта граждане Украины, среди них были дети. При этом у людей не было воды и пищи.

Позже в тот же день авиакомпания "Международные авиалинии Украины" объяснила, что задержки чартерных рейсов в Анталию (вылет по расписанию в ночь на 1 июля) были вызваны резким сезонным увеличением количества рейсов и возобновлением авиасообщения Турции с РФ.

Украинскому консульству в турецкой Анталии поручили выяснить причины задержки рейса, а пассажиров обеспечить питанием.

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Автор: Татьяна Поляковская