В небо срочно подняли испанские истребители.

Пресс-конференцию премьер-министра Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы прервали из-за российского военного самолета. В воздух экстренно подняли испанские истребители.

Об этом сообщает U. S. News.

Брифинг политиков проходил на авиабазе Шяуляй в прямом эфире. Внезапно пресс-конференцию прервали спустя три минуты после начала, а пилоты побежали к самолету. При этом Санчеса и Науседу увели в сторону, флаги сняли, а журналисты разошлись.

В Минобороны Литвы заявили, что в воздух подняли испанские истребители, которые базируются в Литве в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. Причиной тому стал военный самолет России, который вылетел из Калининградской области без предоставления плана полета.

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После того как истребители были подняты в воздух брифинг продолжили, а Санчес поблагодарил пилотов "за тяжелую работу, которую они делают для защиты территориальной целостности Литвы, как мы только увидели".

Всего на авиабазе Шяуляй с 30 апреля находятся семь испанских истребителей Eurofighter. Цель миссии воздушной полиции в Балтии – отслеживание российской военной авиации, которая осуществляет полеты над международными водами над Балтийским морем между материковой частью РФ и Калининградским анклавом.

На Камчатке разбился самолет

Крушение самолета произошло 6 июля.

Борт летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Связь с самолетом пропала незадолго до посадки.

Ан-26 врезался в береговую скалу, при этом часть обломков попала в море.

На борту было 28 человек, никто из них не выжил.

Со слов сотрудников МЧС, самолет упал, не дотянув 15-20 километров до аэропорта.

На Камчатке спасатели продолжают операцию по поиску тел погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 у берега Охотского моря. Одно из тел опознали, им оказался 17-летний Артем Тищенко.

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Автор: Анастасия Горбачева