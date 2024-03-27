Отмечается, что последовательность событий в России показывает, как Путин постепенно теряет контроль.

Теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" выявил шаткость позиций Путина, неготовность аппарата безопасности РФ к новой угрозе и низкую достоверность военной риторики режима, пишет британская газета The Times.

Отмечается, что последовательность событий в России показывает, как Путин постепенно теряет контроль над событиями в стране.

"Война в Украине лишила его узкого видения? Одно можно сказать наверняка: простые россияне, которые воображали, что голосуют за доверенного лидера, теперь боятся будущего", - говорится в публикации.

Формируются три сценария того, что произошло, пишет The Times:

это была операция под чужим флагом, чтобы террористов представить, как украинских сообщников, тем самым разжигая общественный гнев против Киева и узаконивая всеобщую мобилизацию;

Путин мог бы использовать теракт как способ заморозить войну в Украине, сосредоточившись на более общей войне с терроризмом;

Путин уже потерял контроль, позволив взять верх внутренним распрям.

"Возвращение исламистского террора в Россию было одновременно предсказуемым и проигнорированным. Вмешательство Путина в Сирию с целью поддержать мясника Асада принесло ему мало друзей. Центральноазиатские республики чуют его слабость… Путин усилит обмен разведданными об ИГИЛ с Турцией, Китаем, Ираном и Северной Кореей", - говорится в статье.

Теракт в России - о связи с Украиной

Как писал УНИАН, Путин и другие высокопоставленные чиновники РФ озвучивают непоследовательную позицию относительно нарратива о том, что Украина якобы стоит за терактом в ТЦ "Крокус Сити Холл", сообщили в Институте изучения войны.

По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что в Кремле не разработали шаблонную линию по обсуждению инцидента. Это связано с шоком, который испытала российская элита после его последствий.

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