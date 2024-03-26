По версии пресс-секретаря Путина, Зеленского можно назвать "своеобразным евреем".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что во главе Украины стоит "своеобразный еврей".

Как сообщает "Медуза", Пескова спросили, как исламисты могут быть связаны с Украиной, во главе которой стоит еврей. "Ну, еврей своеобразный там", - ответил пресс-секретарь Путина.

По мнению Пескова, президент Украины Владимир Зеленский "во многом проявляет симпатии и тяготение к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима".

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Также, отвечая на вопрос о том, как могут быть связаны исламисты и украинское руководство, Песков рекомендовал "очень внимательно перечитать заявления президента Путина, которые он сделал за последние два дня".

Что Путин говорил об "украинском следе" в теракте

Как сообщал УНИАН, 23 марта Путин заявил, что четверо террористов были задержаны по пути в Украину, где для них украинской стороной якобы было подготовлено "окно" для перехода границы.

25 марта диктатор отметил, что нужно ответить на вопрос, "почему террористы после совершения преступления пытались пойти именно на Украину, кто их там ждал".

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