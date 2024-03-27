Кремль еще не выработал шаблонной линии относительно того, как обсуждать атаку.

Правитель РФ Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники страны-агрессора произносят непоследовательную позицию относительно нарратива о том, что Украина якобы стоит за терактом в ТЦ "Крокус Сити Холл". По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что в Кремле не разработали шаблонную линию по обсуждению инцидента. Это связано с шоком, который испытала российская элита после его последствий.

Как сообщает Институт изучения войны, российские политики пытаются поддерживать последовательную риторическую линию относительно нападения на ТЦ, поскольку до конца не поняли, как согласовать свои информационные операции с реальностью провалов разведки и правоохранительных органов.

Отмечается, что Путин и его чиновники не полностью сплотились вокруг фейкового нарратива об участии Украины в теракте, ответственность за который взяло на себя "Исламское государство".

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"23 марта в своем обращении после теракта диктатор прямо заявил, что нападавшие связаны с Украиной. Однако во время выступления на коллегии Генпрокуратуры РФ 26 марта, он вспомнил о нападении на "Крокус", призвав следователей установить все факты по делу, но не обвиняя прямо или косвенно Украину в этом нападении", - объясняют аналитики.

Как они напомнили, правитель РФ упомянул украинское правительство только один раз во время не связанной с этим части обращения о возвращении "потерянной" собственности России за рубежом. Это заметное изменение по сравнению с его предыдущими обвинениями. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков так же отказался прямо заявить, что Украина организовала нападение на "Крокус", когда его спросили об этом журналисты.

"Колебания Путина между прямым обвинением Украины в один день и избеганием этого вопроса на следующий день свидетельствует о том, что Кремль еще не выработал шаблонной линии относительно того, как обсуждать атаку, вероятно, частично вследствие шока, который испытала российская элита после ее последствий", - считают в ISW.

В то же время другие чиновники удвоили безосновательный нарратив Кремля об участии Украины в теракте и при этом признали, что российским властям пока не хватает критически важной информации об атаке.

Что Путин и его приспешники говорят о теракте в "Крокусе"

23 марта Путин заявил, что четырех террористов задержали по дороге в Украину, а позже отметил, что надо ответить на вопрос, "почему террористы после совершения преступления пытались пойти именно в Украину, кто их там ждал".

Директор ФСБ России Александр Бортников отметил, что "спецслужбы Украины способствовали теракту, готовили его радикальные исламисты". Секретарь Совбеза безопасности РФ Николай Патрушев прямо заявил, что за этим стоит Украина.

Однако позже Bloomberg написал, что окружение Путина не верит в причастность Украины к теракту в "Крокусе".

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