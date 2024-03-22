Представитель Путина оперативно объяснил, что его заявление якобы неверно интерпретировали.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков случайно признал "сво" войной, но был вынужден оправдывались за это заявление.

В комментарии российским пропагандистам Песков заявил, что юридически статус "специальной военной операции" не изменился. Впрочем, де-факто она якобы превратилась в войну.

"По сути, после того, как коллективный Запад вступил в конфликт, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де-юре. Но де-факто, для нас это превратилось в войну, после того, как коллективный Запад все больше непосредственно повышает уровень своей вовлеченности в конфликт", - заявил он.

Заявление Пескова о войне

Как сообщал УНИАН, Россия находится в состоянии войны. Против оккупантов на фронте воюет "компашка" коллективного Запада.

Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной", - заявил Песков.

Также Песков заявил, что якобы "часть территории России де-факто оккупирована киевским режимом, нужно освободить новые регионы и обезопасить людей там". Отдельно Песков заявил, что Украину надо уничтожить как государство, ведь она угрожает территориальной целостности РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: