Показательным моментом аналитики считают демонстративные пытки над подозреваемыми в теракте и одобрительно-молчаливую реакцию властей на это.

Кровавый теракт в "Крокус Сити Холле", где погибли почти полторы сотни людей, вполне может стать поворотным моментом для перехода России на значительно более жесткий режим диктатуры и репрессий, чем это было до сих пор. Об этом пишет Associated Press, анализируя последствия трагического события и реакцию российских властей на него.

"Последствия нападения на московский концертный зал (...) готовят основу для еще более жесткого правления президента Владимира Путина после его тщательно организованной победы на выборах в прошлом месяце", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что теракт продемонстрировал полный провал российских спецслужб и стал болезненным ударом по Кремлю. Поэтому власть попыталась отреагировать довольно своеобразным способом.

Видео дня

Во-первых сам Владимир Путин и его приспешники начали обвинять Украину в причастности к теракту, несмотря на отсутствие малейших доказательств. Во-вторых, довольно быстро в сети появились видео жестоких пыток, которым российские силовики подвергли подозреваемых в совершении теракта.

"Быстрое и широкое распространение этих видео не является случайностью, а скорее ужасным восхвалением правительства Путина своим наглым пренебрежением основными правами, фундаментальной гуманностью и верховенством права", - сказала Таня Локшина, заместитель директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать эти видео, а руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян даже попыталась публично оправдать зверства силовиков. Как отмечает Associated Press, многие наблюдатели восприняли молчаливое одобрение такой жестокости как зловещий признак того, что дальше будет еще хуже.

Бывший президент, а ныне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал восстановить советскую практику убийств политических врагов за рубежом, а глава парламентской фракции "Единая Россия", основной партии Кремля, Владимир Васильев заявил, что Госдума рассмотрит вопрос возобновления смертной казни, учитывая "настроения и ожидания общества".

Российская правозащитная группа Net Freedoms отметила, что резкие заявления Путина и Медведева, сделанные на фоне демонстративных пыток подозреваемых, эффективно санкционируют внесудебные казни и дают правоохранительным органам указания по обращению с врагами.

"Мы видим возможное начало нового Большого террора. Не должно быть никаких иллюзий - развитие событий идет по очень плохому сценарию, и падение стремительно ускоряется", - говорится в заявлении группы.

Реакция властей России на теракт в "Крокусе"

Как писал УНИАН, после массового расстрела людей в "Крокус Сити Холле" российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы якобы связаны с Украиной. При этом он полностью проигнорировал тот факт, что ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ, предоставив видеодоказательства.

Позже Следственный комитет РФ заявил, что в телефонах подозреваемых якобы нашли фото людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и известной украинской почтовой марки о "российском военном корабле".

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