Более того, в Следкоме якобы раскрыли некоторые детали показаний одного из задержанных.

Следственный комитет РФ заявил, что в телефонах подозреваемых в теракте в "Крокусе" якобы нашли фото людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и известной украинской почтовой марки о "российском военном корабле".

Как утверждает Следком РФ, утром 24 февраля 2024 года "один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание Крокус Сити Холла и подъездных путей к нему". Все это обвиняемый якобы подтвердил в своих показаниях.

Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции, утверждают в Следкоме.

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В то же время проект "Агентство" обращает внимание на то, что эти "обнаруженные фотоизображения" ранее публиковались в открытых источниках и находятся поиском Google.

Путин имеет несколько причин обвинять Украину в "Крокусе"

Отметим, что Центр противодействия дезинформации Украины после трагических событий в "Крокусе" объяснял, что Россия стремится усилить мобилизацию. Учитывая это, Москва вполне могла прибегнуть к кровавым методам, чтобы напугать людей и мотивировать их на войну с Украиной. С таким мнением соглашается ряд экспертов, одновременно приводя дополнительные мотивы диктатора.

В частности, политолог Владимир Фесенко говорил, что Путин сможет решить 2 проблемы, обвиняя Украину. Во-первых, усилить репрессии внутри РФ. Во-вторых, воспользоваться этим для эскалации войны.

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