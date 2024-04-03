В России уверяют, что получили информацию "общего характера".

Соединенные Штаты Америки не просто предупреждали Россию о подготовке теракта в Москве, но и сообщили, что его могут устроить в Crocus City Hall.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, более чем за две недели Москве сообщили, что эта концертная площадка является потенциальной целью террористов. "Это поднимает новые вопросы о том, почему российские власти не приняли более жестких мер по защите места, где боевики убили более 140 человек и подожгли здание", - пишет издание.

Второй возможной целью была синагога в российской столице. Уже на следующий день после предупреждения Федеральная служба безопасности РФ объявила о предотвращении нападения боевиков "Исламского государства" на синагогу в Москве.

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Подросток Ислам Халилов, который работал гардеробщиком в концертном зале, в ту ночь помог людям эвакуироваться из здания. В одном из интервью он сказал, что сотрудников предупреждали о возможности теракта.

США предупредили Россию о теракте: что известно

Напомним, 7 марта посольство Штатов в России опубликовали предупреждение о том, что в Москве "экстремисты планируют атаковать крупные собрания, в частности концерты" в ближайшие 48 часов.

Путин заявил, что это "напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать общество".

Уже 22 марта в Москве произошел крупнейший за 20 лет теракт - вооруженные люди открыли огонь в Crocus City Hall, после чего подожгли здание и сбежали. Погибли по меньшей мере 139 человек.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что их якобы не предупреждали об угрозе теракта. В Белом доме сказали, что направили Москве частное предупреждение.

Позже директор ФСБ Александр Бортников сказал, что Штаты передали им информацию "общего характера".

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