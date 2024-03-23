Эту информацию подтвердили представители сразу двух российских провластных изданий.

Кремль обязал государственные и лояльные властям российские СМИ подчеркивать "украинский след" в своих публикациях о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом оппозиционному проекту "Медуза" рассказали сотрудники двух разных российских изданий.

Заявление о том, что в деле московских террористов возможен "украинский след", распространила ФСБ утром 23 марта. Российская спецслужба уверяла, что после совершения теракта преступники якобы планировали перейти российско-украинскую границу – самую охраняемую и трудно проходимую границу в Европе на текущий момент. Также ФСБ утверждала, что задержанные якобы "имели соответствующие контакты на украинской стороне".

Как сообщила ФСБ, вероятных террористов задержали в ночь на 23 марта в Брянской области по пути к границе. Российский оппозиционный журналист Александр Плющев обратил внимание, что сначала российские СМИ сообщали о задержании в поселке Теплый недалеко от границы с Беларусью – одной из самых слабо охраняемых в Европе за пределами ЕС. И только потом место задержания внезапно переместилось в деревню Хацунь – подальше от Беларуси.

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Теракт в Москве: последние новости

Как писал УНИАН, согласно данным российских властей, в ходе стрельбы и последующего пожара в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли не менее 115 человек. Власти говорят, что, вероятно, это еще не все погибшие – разбор завалов продолжается.

Также мы публиковали видео с допросом одного из подозреваемых в теракте. Мужчина сбивчиво объяснил, что его завербовал "помощник проповедника", обещавший заплатить за убийства полмиллиона рублей.

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