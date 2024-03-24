Немедленным ответом могут стать новые атаки дронов и баллистические атаки по Украине.

Россия может использовать теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в качестве предлога для усиления военных действий в Украине, пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, теракт, в результате которого погибли 115 человек по меньшей мере, стал крупнейшим актом терроризма в Москве после инцидента с захватом заложников во время мюзикла "Норд-Ост", когда погибли по крайней мере 170 людей, включая десятки нападающих.

Комментаторы российских государственных СМИ предположили, что в этом может быть виноват Киев, но Украина отрицает свою причастность, называя это операцией Кремля под чужим флагом.

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При этом Bloomberg, ссылаясь на мнение экспертов отмечает, что РФ может использовать тпроизошедщее в качестве предлога для усиления военных действий в Украине.

"Очевидный способ, по которому Кремль распространяет эту информацию, состоит в том, чтобы связать это как-то с войной в Украине", — сказал Чарльз Личфилд, заместитель директора Центра геоэкономики Атлантического совета в Вашингтоне.

По его словам, немедленным ответом могли бы стать новые атаки дронов и баллистические атаки, хотя они и так уже увеличились до этой террористической атаки.

Ранее посольство США в Москве обнародовало публичное предупреждение о том, что "экстремисты имеют ближайшие планы нацелиться на большие собрания в Москве, включая концерты".

Хотя США не сказали конкретно, что предупреждение было связано с атакой, представитель Совета национальной безопасности Адриен Уотсон в пятницу вечером заявила, что "правительство США имело информацию о запланированной террористической атаке в Москве".

"Правительство США также поделилось этой информацией с российскими властями согласно своей давней политике "обязанности предупреждать", – добавила она.

В то же время Путин раскритиковал эти заявления западных чиновников, назвав их шантажом и попыткой "запугать и дестабилизировать наше общество".

"Кровавый штурм столицы стал возвращением к предыдущему периоду правления Путина, который длился четверть века, когда террористы-смертники унесли жизни десятков человек. Это разрушило иллюзию безопасности в Москве, которую Путин пытался культивировать в течение более двух лет после вторжения в Украину", - пишет издание.

Теракт в "Крокус Сити Холл" - что известно

22 марта вечером стало известно, что в подмосковном городе Красногорск в концертном зале "Крокус Сити Холл" неизвестные открыли огонь по людям. Кроме того, в здании произошел пожар. по последним данным, число погибших составляет уже 115 человек и может возрасти по мере разбора завалов в здании.

Позже в Федеральной службе безопасности приписали "московским террористам" связь с Украиной - злоумышленники якобы хотели после нападения попасть на нашу территорию и даже "имели соответствующие контакты на украинской стороне". Российскому диктатору Владимиру Путину уже доложили, что якобы все нападавшие на "Крокус" задержаны.

В то же время власти США утверждают, что за теракт в Подмосковье несет ответственность ячейка террористической организации Исламского государства.

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