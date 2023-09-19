Сообщается, что контракты касаются поставок питания в два московских медучреждения.

Связанная с погибшим главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным компания "АВК" получила первые госконтракты после его смерти, но довольно скромные - на 5 миллионов рублей, пишет российский Telegram-канал Baza.

"6 и 12 сентября компания "АВК" получила два госконтракта на поставку питания в два московских медучреждения: детскую больницу имени Филатова и больницу имени Демихова. Организация должна будет привозить туда фрукты, овощи, йогурты, кефир, молоко, консервы и многое другое. Суммарно за оба госконтракта "АВК" получит 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Упоминается, что формально единственным владельцем "АВК" числится Татьяна Мисникевич, хотя в базе СПАРК-Интерфакс телефон организации совпадает с номером "Комбината питания "Конкорд", главой которого был лично Пригожин.

Видео дня

"Кроме того, пост исполнительного директора "АВК" занимал Владимир Глазунов - человек с таким же именем был гендиректором "Форби", которая владела "Московским школьником" - другой фирмой, связанной с Пригожиным", - отмечается в сообщении.

По данным Baza, всего "АВК" с 2011 года заключила с госструктурами контракты на 36,8 миллиарда рублей.

Ситуация в ЧВК "Вагнер" после смерти Пригожина - что сообщалось

Ранее появилась информация, что наемники ЧВК "Вагнер" массово получают отказы в трудоустройстве: их не берут на работу ни в Росгвардию, ни на оборонные предприятия.

"После вывода ЧВК из Украины большая часть сотрудников ЧВК была отправлена в отпуск, после которого рассчитывала отправиться в горячие точки. Но в конце августа в чатах "вагнеровцев" распространилось аудиосообщение с призывом искать работу в других сферах по причине конкуренции ЧВК с Минобороны в Африке и на Ближнем Востоке", - писали росСМИ.

Вас также могут заинтересовать новости: