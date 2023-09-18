По словам западного дипломата в Банги, группировка "протянула свои щупальца" к правительству ЦАР и наиболее прибыльным частям ее экономики.

450 наемников ЧВК "Вагнер" покинули ЦАР после мятежа Евгения Пригожина. Их никем не заменили, сообщили западные чиновники на условиях анонимности.

Во многих отношениях присутствие "Вагнера" здесь, похоже, не изменилось. В последние дни наемники в камуфляже, масках и банданах были замечены в городе, когда они покупали продукты, ели на фуд-корте в новейшем торговом центре в Банги и торговались за рюкзаки на рынке, сообщает The Washington Post.

В пятницу на закате десятки людей собрались в придорожном баре и пили пиво под звуки конголезской музыки. Некоторые посетители пили дебютировавшее в этом году пиво"Африка Ти Л'Ор" от Первой промышленной компании. Она, по сообщениям местных СМИ, зарегистрирована на Сити, местного лидера "Вагнера". По словам бармена, это пиво продается в пластиковых бутылках объемом 1 литр. Оно дешевое и достаточно крепкое, чтобы человек уснул после одной бутылки. В этом году та же компания начала выпуск водки Wa Na Wa, которая продается в пластиковых упаковках. Появление новых брендов вызвало в Банги алкогольную войну, развернулась пропаганда против французского ликероводочного гиганта Castel.

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По словам западного дипломата в Банги, группировка "протянула свои щупальца" к правительству ЦАР и наиболее прибыльным частям ее экономики. "Вагнер" управляет собственной частью аэропорта и шахтой, где добывается золото на сумму более 1 млрд долл. Расследовательская группа "All Eyes on Wagner" обнаружила, что аффилированная с ЧВК компания, получила правительственные контракты на вырубку более 1812 кв. км леса. Вагнер также создал мощную пропагандистскую машину, в которую входит радиостанция, транслирующая пророссийские материалы на местном языке санго.

Смерть Евгения Пригожина здесь встретили почти полным молчанием. Не было ни панихид, ни официальных заявлений правительства. Даже пропагандистская машина, поддерживающая "Вагнера", в основном избегает темы конца Пригожина.

Деятельность РФ в Африке - детали

Российская Федерация создала новую военную частную компанию. Ею, вероятно, будет заниматься под руководством Минобороны РФ генерал Сергей Суровикин, которого недавно заметили в Алжире. Как сообщает Центр нацсопротивления, Минобороны РФ отправляет своих представителей в Беларусь и африканские страны - Алжир, Мали и Судан.

ЧВК "Вагнера" сталкивается с проблемами на африканском театре боевых действий из-за продолжающейся напряженности с Минобороны РФ, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в новом отчете.

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