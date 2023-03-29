Произошло это днем 28 марта на Бахмутском направлении.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины подтверждают уничтожение российского бомбардировщика Су-24М под Бахмутом Донецкой области. Об этом ВС ВСУ сообщили в Telegram.

"28 марта 2023 года подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. произошло это около 13:30 на Бахмутском направлении", - сказано в сообщении.

ОБНОВЛЕНО 9:42. В ВВС уточнили, что вражеский самолет сбили не в 13:30 28 марта, а в 01:30 29 марта.

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Сколько самолетов РФ потеряла с начала полномасштабной агрессии

С 24 февраля 2022 года Россия потеряла в боях с ВСУ 306 самолетов и 291 вертолет, говорится в утренней сводке Генштаба.

15 марта стало известно о сбитии Су-24 оккупантов под Бахмутом. Бомбардировщик летел на штурм позиций защитников. Судя по видео, экипажу удалось спастись, чего не скажешь о самой технике.

Су-24 предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в частности на малых высотах с прицельным впечатлением наземных и надводных целей.

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28 марта российские оккупанты штурмовали Бахмут. В эпицентре боевых действий также остаются Белогоровка, Авдеевка, Марьинка и их окрестности.

Всего РФ вела наступление на четырех направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

По данным Института изучения войны (ISW), рашисты в течение последней недели захватили еще 5% Бахмута, что суммарно составляет 65% оккупированной городской территории. На северо - западе города ЧВК "Вагнер" полностью захватили территорию АЗОМ - завода по обработке цветных металлов - и продвинулись в промзону на юг.

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