Также за сутки было уничтожено, в том числе 33 артиллерийские системы и 11 боевых бронированных машин.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о новых потерях российских оккупантов, пришедших с войной на украинскую землю, в частности, уничтожено более полутысячи захватчиков.

Как отмечается в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 269 тыс. 760 (+550 за сутки) человек.

Вражеских танков за этот период было уничтожено 4 тыс. 568 (+8) единиц, боевых бронированных машин – 8 тыс. 778 (+11), артиллерийских систем – 5 тыс. 872 (+33), реактивных систем залпового огня - 764 (+4).

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Кроме того, средств противовоздушной обороны было уничтожено 515 (+3), самолетов – 315, вертолетов – 316, беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 тыс. 645 (+17), крылатых ракет – 1 тыс. 455.

Также кораблей/катеров было уничтожено 19 единиц, автомобильной техники и автоцистерн – 8 тыс. 413 (+43), а специальной техники - 881 (+4). В Генштабе добавили, что все данные еще уточняются.

Силы обороны продолжают уничтожать оккупантов

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 12 сентября, Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Также подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем было поражено 12 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, пункт управления и склад боеприпасов противника.

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