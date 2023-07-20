Он был родом из Татарстана.

Погибшим в Краснодарском крае российским летчиком Су-25 оказался 27-летний Тимур Хисматуллин.

Российские СМИ сообщают, что в тот день он выполнял тренировочный полет и направлялся в сторону Ейского лимана. У Азовского побережья двигатель штурмовика Су-25 отказал, после чего самолет упал в воду. Пилот катапультировался.

В средней общеобразовательной школа №17 города Альметьевск (Татарстан) подтвердили гибель российского пилота. "17 июля 2023 года при проведении тренировочного полёта погиб один из самых мужественных, самых стойких, самых добрых и улыбчивых выпускников нашей школы, летчик СУ 25 - Хисматуллин Тимур Саматович (выпуск 2014 года)", - говорится в сообщении.

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Падение Су-25 под Ейском: что известно

Напомним, 17 июля в сети появилась информация о крушении российского штрумовика в Краснодарском крае.

Российские Telegram-каналы писали, что у самолета мог отказать двигатель. Пилот успел катапультироваться, его эвакуировали, но не смогли спасти - он умер по пути в больницу. Сообщалось, что мужчина сломал ноги, а затем его накрыло парашютом и он наглотался воды.

Местный житель заснял на видео момент падения штурмовика в воду и приводнение пилота.

Вице-маршал британской авиации Шон Белл считает, что российский штурмовик мог выполнять маневры на одном двигателе. По его мнению, одной из причин гибели пилота может быть плохое состояние самолета.

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