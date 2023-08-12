По официальной версии, причиной крушения стала "техническая неисправность".

В Калининградской области РФ потерпел крушение истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе Западного военного округа российского Министерства обороны.

Сообщается, что никто из членов экипажа не выжил. Самолет якобы выполнял тренировочный полет в безлюдной местности без боекомплекта.

По официальной версии, причиной крушения стала "техническая неисправность".

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Потери России в Украине - сколько бортов потеряла РФ на войне

Как писал УНИАН общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют около 253 290 человек личного состава. За минувшие сутки уничтожено более 500 оккупантов, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также Россия потеряла в Украине на поле боя 315 самолетов и 313 вертолетов, и не менее: танков - 4295, боевых бронированных машин - 8324, артиллерийских систем - 5053, реактивных систем залпового огня - 713, средства противовоздушной обороны - 472.

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