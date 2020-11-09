Сегодня утром Антон Макаров убил двух офицеров и сослуживца.

В российском Землянске задержали солдата-срочника Антона Макарова, который накануне убил троих человек.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Как сообщается, ранее парень угнал машину, угрожая водителю оружием. При задержании Макаров не сопротивлялся и не стрелял.

"Сегодня ночью Антон был в наряде. В пять утра к нему подошёл дежурный по полку майор Ермолаев с проверкой. В какой-то момент офицер отвернулся, Макаров взял с пожарного щита топор и ударил его в спину, после чего вытащил пистолет и убил. Он также ранил рядового Фирсова. После этого Антон пошёл в комнату личного состава и убил уроженца Ингушетии Микаила Акталиева и ефрейтора Кожикина", - говорится в сообщении.

Стрельба в Воронеже: что известно

В российском Воронеже солдат срочной службы устроил стрельбу на территории воинской части. ЧП произошло на военном аэродроме в утром 9 ноября.

В результате ЧП были убиты три человека, нападавший сбежал.

Стрелком оказался 20-летний солдат-срочник Антон Макаров.

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Автор: УНИАН