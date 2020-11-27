Участников инцидента доставили в полицию / фото Mash
В российском Нальчике преподаватель отстреливался из травматического пистолета от ученика, которому не понравилось, что ему ставят плохие оценки.
Читайте такжеВ России родители устроили массовую драку со стрельбой из-за ссоры в чате (видео)Об этом сообщает Mash.
Восьмиклассник хотел предъявить учителю претензии по поводу оценок, но один идти на разговор испугался и позвал старших друзей (36 и 26 лет).
Между мужчинами началась драка, после которой преподаватель взял в своей машине пистолет и начал стрелять в воздух.
Участников инцидента доставили в полицию.
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