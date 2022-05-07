Оркестр играл прямо возле луж, канализацию в городе прорвало еще в начале апреля.

В РФ ветеранов в поселке Гидролизный Архангельской области поздравили с 9 мая концертом среди вони и нечистот. Оркестр играл прямо на улице, где еще в начале апреля прорвало канализацию.

Местные жители сняли на видео происходящее, ролик быстро "разлетелся" в сети и вызвал бурные обсуждения.

Власти Гидролизного отлично показали, как их страна "чтит и поздравляет" ветеранов. Вместо адекватного поздравления там не придумали ничего лучше, чем просто "пригнать" оркестр на одну из улиц поселка. Музыканты играли прямо возле луж с нечистотами.

Оценить "подарок" от властей ветераны едва ли смогли. Мало кто захотел слушать оркестр, вдыхая "ароматы" канализации. Местные жители отмечают в комментариях, что порыв там случился еще в начале апреля. Однако чиновники не торопятся устранять проблему.

Ранее УНИАН уже сообщал, что собиравший BMW, Kia и Hyundai завод в Калининграде выделил работникам землю под картошку.

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