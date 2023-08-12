Удача и радость станут главными спутниками счастливчиков.

Тарологи составили гороскоп на неделю (с 14 по 20 августа). Оказалось, только три знака Зодиака сумеют обрести безмерное счастье. Им невероятно повезет, все проблемы превратятся в пыль. Кому ждать радости - расскажет таро-гороскоп ниже.

Овен

Карты Таро сулят Овнам сказочное везение. Вы сорвете джекпот, удача наконец-то будет на вашей стороне. Новая неделя принесет вам лишь хорошие эмоции, вы сумеете прийти в себя после неудач в прошлом.

Однако не стоит забывать, что все в этой жизни может быть цикличным. Не думайте, что "белая полоса" будет вечной. А потому думайте о будущем и старайтесь поступать так, чтобы потом вам не пришлось жалеть из-за досадных ошибок.

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Дева

Девы, как считают тарологи, получат очень ценный совет, который поможет им решить все проблемы. Не отказывайтесь от помощи и прислушивайтесь к словам тех, кто за вас переживает. Порой вы можете отталкивать от себя близких людей, но это напрасно.

Если вы сумеете перебороть свою гордыню и сделаете так, как вам советуют, жизнь превратится в настоящий праздник. У вас получится избавиться от всех хлопот и даже улучшить свое финансовое положение. Не теряйте такой шанс.

Скорпион

Скорпионы, по мнению тарологов, слишком зациклились на своих неудачах. А потому Вселенная решила дать им возможность расслабиться. Все проблемы превратятся в пыль, вместо них в вашу жизнь придут чудеса.

Вам особенно повезет в любви. Новая неделя подарит массу романтических приключений. Отбросьте все сомнения и дайте волне любви накрыть вас с головой!

Напомним, ранее тарологи рассказали, кого ждут большие проблемы. Неудачи потянут их на дно.

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