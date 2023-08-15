В РФ пока оттягивают этот процесс, потому что боятся падения рейтингов власти перед выборами.

Новая волна мобилизации в России может состояться в марте, когда пройдут местные выборы. Тогда планируют призвали до 250 тыс. человек.

"Ресурс России небезграничный. Ни в экономике, ни в военно-промышленном комплексе, ни в человеческом резерве. С этой бешеной скоростью, с которой снижается количество российских подразделений в Украине - а это ориентировочно до 400-500 человек в сутки. Понятно, что Путину сегодня необходимо проводить очередную волну мобилизации. Они пытаются сделать это скрытно - путем отправки электронных повесток, но желаемого результата это не дало", - пояснил в эфире "Эспрессо" экс-глава Службы внешней разведки Украины и экс-начальник ГУР генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

По его словам, сейчас в РФ оттягивают новую волну мобилизации, поскольку 10 сентября там состоятся региональные выборы.

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"Объявление мобилизации перед ними будет бить по рейтингам власти, а им перед выборами надо показать или нарисовать лучший результат, который они уже пытаются объявить. Этот результат будет перетекать в выборы президента, которые состоятся в России в марте. Для них крайне важно засвидетельствовать определенный результат и после того объявить мобилизацию. Они планируют мобилизовать примерно до 250 тыс. человек. Путин собирается воевать не до последнего патрона, а до последнего россиянина", - добавил генерал-лейтенант.

Мобилизация в России - что известно

Россия активно уничтожает свои войска отправляя их воевать против Украины. По состоянию на утро ВСУ ликвидировали уже 254 920 захватчиков.

В то же время Валерий Соловей убежден, что новая волна мобилизации в России начнется в третьей декаде сентября. Всего планируют раздать до семи миллионов повесток и мобилизовать около 700 тысяч человек.

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что Россия имеет мобилизационный потенциал, который сможет использовать несмотря на негативные последствия для своей промышленности.

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